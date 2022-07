GNR deteve dois homens por caça ilegal em Vila Velha de Ródão

A GNR deteve em flagrante dois homens, de 55 e 66 anos, suspeitos de caça ilegal, durante uma ação de fiscalização no concelho de Vila Velha de Ródão, anunciou esta quarta-feira o Comando Territorial de Castelo Branco.

Em comunicado, a GNR explicou que a detenção foi realizada por militares do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Castelo Branco na terça-feira.

"No decorrer de uma ação de prevenção e fiscalização ao exercício do ato venatório, os elementos do NPA detiveram em flagrante os suspeitos por caça ao javali através de meio e método não permitido, com cabos de aço, vulgarmente conhecidos por laço", lê-se na nota.

Os militares apreenderam ainda quatro laços que se encontravam na posse dos dois homens.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Castelo Branco.

O laço é um meio proibido para o ato venatório, tipificando um crime punível com a pena de prisão até seis meses ou com pena de multa até 100 dias, nos termos da Lei da Caça.

Trata-se de um meio não seletivo de caça, causando risco indiscriminado para outros animais selvagens e domésticos e mesmo para os seres humanos.