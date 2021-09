GNR deteve homem em flagrante por violência doméstica em Valpaços

A GNR deteve em flagrante um homem de 65 anos suspeito do crime de violência doméstica por ameaçar a companheira e três filhos no concelho de Valpaços, disse esta quainta-feira fonte daquela força policial.

Após uma denúncia de violência doméstica, na quarta-feira, os militares do posto territorial de Valpaços, deslocaram-se para o local e "constataram que o agressor ameaçava as vítimas, a companheira de 41 anos e os três filhos".

Segundo um comunicado do comando territorial de Vila Real, na presença dos militares o suspeito "ameaçou e tentou agredir novamente a mulher, com recurso a um serrote de poda com haste telescópica".

Do decorrer desta ação, a GNR deteve o homem em flagrante e apreendeu o serrote.

O detido vai ser presente no Tribunal de Valpaços para aplicação de eventuais medidas de coação.