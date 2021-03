GNR deteve homem em Melides por roubo com arma branca

A GNR de Grândola deteve esta sexta-feira, um homem de 45 anos, por roubo em estabelecimento, com recurso a arma branca, na localidade de Melides, no concelho de Grândola.A detenção ocorreu segundo fonte da GNR, "no seguimento de uma denúncia de roubo em estabelecimento comercial".Depois de alertados, os militares desenvolveram diligências policiais para localizar e intercetar o suspeito, tendo sido possível avistar o mesmo "a tentar apanhar um táxi para abandonar a localidade".Ao ver a patrulha, o homem colocou-se em fuga, tendo sido detido pelos militares da Guarda instantes depois.No decorrer da ação, a GNR apreendeu uma tesoura, utilizada como arma branca, dez euros em numerário e um par de luvas, utilizadas no roubo.O detido será presente hoje, dia 27 de março, ao Tribunal Judicial de Grândola, para aplicação das medidas de coação.