A GNR está a coordenar as buscas por um desaparecido em Monte da Ribeira do Vascão, no concelho de Almodôvar, Baixo Alentejo.

O alerta foi dado pelas 08h35, e está a mobilizar 11 operacionais e 4 viaturas, pertencentes ao dispositivo da GNR no local, e aos bombeiros de Almodôvar.

Fonte oficial da GNR confirmou ao CM a realização das buscas, mas sem fazer o enquadramento das mesmas.

"Estamos a avaliar ainda a situação", explicou.

A mesma fonte concluiu, sem querer responder se a Polícia Judiciária vai ser acionada.