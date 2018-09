Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR encontra 355 plantas de canábis em Lagos

Proprietário da plantação, um homem de 43 anos, foi detido pelos militares por tráfico de droga.

Um grupo de militares da GNR apreenderam um total de 355 plantas de canábis que tinham sido cultivadas na zona de Bensafrim, no concelho de Lagos.



A apreensão, conforme apurou o CM, foi feita na segunda-feira pela Unidade de Controlo Costeiro, através do subdestacamento de Portimão, durante uma simples ação de patrulhamento.



Segundo a GNR, os militares detetaram um terreno agrícola com uma plantação que rapidamente consideraram ser suspeita de estar relacionada com o cultivo de droga destinada ao tráfico.



Foram ainda apreendidos pelos militares treze quilos de sementes de canábis e material que é utilizado para cultivo das plantas.



Quanto ao proprietário da plantação, um homem de 43 anos, acabou detido pelos militares por tráfico de droga.