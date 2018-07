Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR desmantela estufas de canábis improvisadas em habitação de Valpaços

Dois homens de 47 e 61 anos foram detidos em flagrante delito.

Por Lusa | 14:00

A GNR desmantelou duas estufas de cultivo de droga improvisadas no primeiro andar de uma habitação, em Valpaços, onde apreendeu 109 plantas canábis e deteve, em flagrante delito, dois suspeitos, anunciou esta sexta-feira aquela força.



Militares do núcleo de investigação criminal de Chaves, no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, realizaram duas buscas domiciliárias que, segundo a GNR, permitiram desmantelar duas estudas de cultivo de droga improvisadas no primeiro andar de uma habitação.



Durante a ação, foram detidos em flagrante delito, dois homens de 47 e 61 anos.



Após terem sido presentes ao Tribunal de Valpaços, um dos suspeitos ficou sujeito à medida de coação de apresentações periódicas e o outro foi constituído arguido e restituído à liberdade.



No decorrer das buscas, os militares apreenderam 109 plantas de canábis, 166,6 gramas de canábis, já seca e pronta a ser comercializado, uma caçadeira, um revólver, 90 cartuchos, um motociclo, uma bicicleta e uma mesa de matraquilhos.



De acordo com a GNR, "os artigos apreendidos possivelmente teriam servido como meio de troca ou forma de pagamento na compra do estupefaciente por parte dos consumidores".



A operação contou com colaboração de militares do núcleo de proteção do ambiente do destacamento territorial de Chaves, no distrito de Vila Real.