Canábis já disponível mediante receita médica no Reino Unido

Uso medicinal já foi autorizado pelo governo britânico.

19:23

O governo britânico aprovou o uso medicinal de canábis mediante receita médica.Os médicos passarão a poder prescrever remédios derivados de canábis, segundo anunciou o Ministério da Administração Interna daquele país."Casos recentes com crianças doentes deixaram claro que a nossa posição sobre canábis medicinais não era satisfatória", disse o ministro britânico, Sajid Javid.Com a ajuda de dois conselheiros, o ministro mudou a política relativamente a este tipo de receita para assim ajudar doentes com necessidades clínicas específicas.Sajid Javid ressalva, no entanto, que este não é um indicador da legalização desta droga para uso recreativo.A lei que regula a prescrição e compra na farmácia de preparações, remédios e substâncias à base de canábis entra em vigor a 1 de agosto, segundo o diploma publicado no Diário da República.No documento é referido que compete ao Infarmed "aprovar as indicações terapêuticas consideradas apropriadas para os medicamentos".A prescrição só poderá ser feita "mediante receita médica especial".