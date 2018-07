Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Remédios de canábis a 1 de agosto

Receita "deve mencionar a identificação do utente e do médico".

Por S.T. | 08:44

A lei que regula a prescrição e compra na farmácia de preparações, remédios e substâncias à base de canábis entra em vigor a 1 de agosto, segundo o diploma publicado esta quarta-feira em Diário da República.



No documento é referido que compete ao Infarmed "aprovar as indicações terapêuticas consideradas apropriadas para os medicamentos".



A prescrição tem de ser feita "mediante receita médica especial, conforme modelo a aprovar por portaria" do membro do Governo da área da saúde, e "adaptado à forma eletrónica", lê-se na lei.



