Um dos militares que agrediram dois imigrantes asiáticos, em setembro de 2018, num restaurante em Almograve, Odemira, terá falsificado o auto de notícia para esconder o crime.





Os cinco militares envolvidos nas agressões terão ido à casa de uma das vítimas e, com um bastão extensível, agrediram-nas. Um dos homens ficou com lesões na cabeça e no corpo.