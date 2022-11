A GNR de Aveiro e do Porto está a realizar buscas domiciliárias, esta segunda-feira, em 18 locais dos dois distritos.A megaoperação está a decorrer no âmbito de uma operação de combate à criminalidade relacionada com o tráfico de estupefacientes e de posse de armas ilegais.Em Albergaria-a-Velha, as buscas domiciliárias estão a decorrer em apartamentos na rua 25 de Abril, Praça Fernando pessoa e na Rua Dr. Castro Matoso.A autoridade ainda não revelou se foram feitas detenções ou apreensões.