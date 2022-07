Cinco detidos em megaoperação da PSP em Aveiro, Coimbra e Porto aguardam julgamento em prisão preventiva 

Cinco dos sete detidos, na sequência da megaoperação da PSP 'Teia Dourada', vão aguardar o julgamento em prisão preventiva. Os outros dois arguidos ouviram ser decretada a medida de coação de apresentações diárias no posto da GNR da área da residência. Os arguidos, dos 25 aos 45 anos, estão indiciados dos crimes de roubo, furto, posse de arma proibida e de recetação.Os arguidos foram presentes, esta terça-feira, a um juiz de instrução criminal do tribunal de Aveiro.A megaoperação 'Teia Dourada' teve como alvo um grupo responsável pela vaga de assaltos a idosos, nas habitações. Foram apreendidos objetos, estupefacientes, armas de fogos e dinheiro, totalizando cerca de 500 mil euros. Após uma investigação de cinco meses, a operação decorreu em onze concelhos dos distritos de Aveiro, Coimbra e Porto (Aveiro, Águeda, Lousã, Sever do Vouga, Oliveira do Bairro, Albergaria-a-Velha, Ílhavo, Vagos, Murtosa, Porto e Matosinhos).A megaoperação incluiu 30 Mandados de Busca e Apreensão, de entre os quais 23 são buscas domiciliárias, bem como de 7 Mandados de Detenção e conta com o apoio da Unidade Especial de Polícia (UEP/PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR), envolvendo um total de cerca de 400 polícias.