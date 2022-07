Detidos por assaltos a idosos em megaoperação da PSP ouvidos no Tribunal de Aveiro na terça-feira 

Os sete detidos, dos 25 aos 45 anos, pela suspeita da prática de roubos a residências, no centro e norte do país, foram presentes, esta segunda-feira, ao tribunal de instrução criminal de Aveiro. Depois dos suspeitos serem identificados, pelo juiz de instrução criminal, o primeiro interrogatório judicial foi suspenso e terá continuidade esta terça-feira.



Os detidos são suspeitos de espalharem o terror por causa de dezenas de assaltos, durante a noite, a idosos que viviam sozinhos.





Entravam nas casas, quando os moradores estavam a dormir. As vítimas eram depois agredidas e forçadas a revelar os locais onde tinham guardado o dinheiro e os artigos de valor.O grupo foi detido, no passado domingo, na sequência da megaoperação "Teia dourada" da PSP em Aveiro, Coimbra e Porto e que envolveu cerca de 400 polícias.



Após uma investigação de cinco meses a uma rede criminosa ligada a roubos de residências, entre outros crimes, a operação decorreu no âmbito do combate aos crimes de roubo e furto.



Durante as buscas, foram apreendidos centenas de objetos furtados, nomeadamente, 28 armas (12 das quais armas de fogo), centenas de cartuchos e munições, sete veículos automóveis, dezenas de peças em ouro, mais de 160 mil euros, cerca de 300 gramas de estupefaciente (haxixe e liamba), dezenas de ferramentas elétricas e outras de construção civil, diversa maquinaria de apoio à agricultura, material de construção civil, eletrodomésticos de grande e pequeno porte, dispositivos eletrónicos e bens alimentares.



Na sequência da megaoperação 'Teia dourada', foram identificadas oito pessoas pela suspeita dos crimes de recetação e posse de arma proibida. Foram cumpridos 37 mandados de buscas nos concelhos de Aveiro, Águeda, Lousã, Sever do Vouga, Oliveira do Bairro, Albergaria-a-Velha, Ílhavo, Vagos, Murtosa, Porto e Matosinhos.