GNR identifica 30 jovens em festas à noite

A GNR identificou "20 a 30 jovens, na maioria com idades a partir dos 15/16 anos" que estavam agrupados e sem usar máscara, em Moledo e no miradouro de Santo Antão, Caminha esta quinta-feira de madrugada, infringindo as regras de combate à Covid-19.



A operação decorreu após o CM noticiar que grupos de jovens têm vindo a juntar-se, durante a madrugada, para beber e dançar em parques de estacionamento de várias praias e zonas de lazer do distrito do Viana do Castelo.

Os encontros são convocados pela aplicação de mensagens Whatsapp. "Quando os desmobilizamos de um local, combinam o ponto de encontro seguinte", indica fonte da GNR.