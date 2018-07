GNR identifica 43 invasores em Alcochete e aponta o dedo a Bruno de Carvalho

Militares concluem que grupo quis provocar o terror e falam dos posts do presidente do Sporting a criticar a equipa.

Por Tânia Laranjo e Henrique Machado | 12:11

São afinal 43 o número de elementos da Juventude leonina, identificados como responsáveis pelo ataque à Academia de Alcochete. Um grupo que agiu com a intenção clara de provocar o terror e que, diz a GNR, foi incentivada por Bruno de Carvalho. O então presidente dos verdes e brancos.

Os militares que pediram os mandados que levaram à detenção de mais nove pessoas -. já estão presos 38, indiciados todos por crimes como terrorismo - lembram ainda que foi em abril, após a derrota com o Atlético, que Bruno de Carvalho virou a massa associativa contra os atletas da equipa profissional.



Esta não é a primeira vez que as autoridades dizem claramente que foram as atitudes da direção entretanto destituída que levaram ao ataque na Academia. Já o Ministério Público e o juiz de instrução o tinham dito, após a segunda leva de detenções, que tinha levado à prisão do ex-chefe da Juve leo, Fernando Mendes



