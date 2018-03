Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR identifica homem pelo crime de fogo florestal no Fundão

Homem de 57 anos, fez uma "queima de sobrantes, que acabou por se descontrolar afetando uma zona de mato".

Por Lusa | 20:13

A GNR anunciou esta segunda-feira que identificou um homem de 57 anos, por crime de incêndio florestal, na localidade de Escarigo, freguesia de Três Povos, concelho do Fundão.



Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial de Castelo Branco explica que o homem foi identificado na quinta-feira, através do Núcleo de Proteção Ambiental do Fundão.



"A identificação do suspeito surgiu na sequência da investigação de um incêndio florestal, resultante da realização de uma queima de sobrantes, que acabou por se descontrolar afetando uma zona de mato, obrigando à intervenção dos bombeiros", refere a informação da GNR.