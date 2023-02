GNR identifica mulher suspeita de incêndio florestal em Fafe

O Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) da GNR de Fafe identificou uma mulher de 77 anos por incêndio florestal naquele concelho do distrito de Braga, informou esta quinta-feira a autoridade.

Num comunicado enviado à Lusa, refere-se que, "no âmbito de uma investigação relativa a um incêndio florestal, que deflagrou no dia 4 de fevereiro, os elementos do NPA apuraram que o incêndio teve origem na realização de uma queima, efetuada para limpeza de terreno agrícola, que se descontrolou, tendo consumindo cerca de oito hectares de carvalho, na denominada mancha do Carvalhal de Fafe".

Indica-se ainda que, no seguimento das diligências policiais, foi identificada uma mulher de 77 anos, responsável pela queima, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Fafe.