Lucas tinha festejado os seis anos em setembro, com direito a um bolo de aniversário do Hulk, uma espécie de super-herói, que "adorou". Custódio Bombico, de 54 anos, trabalhava como encarregado do Serviço de Higiene e Limpeza numa divisão da Câmara de Montemor-o-Novo, era apaixonado pela pesca e dizia "sempre qualquer coisa capaz de fazer os outros rir".