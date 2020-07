GNR investiga tiro contra gavião em Olhão

A GNR está a investigar o caso de um gavião que foi atingido a tiro de caçadeira e que se encontra atualmente a ser tratado no Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens - RIAS, em Olhão. A ave de rapina chegou ao centro há cerca de 10 dias, depois de ter sido recolhida pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR e transportada pelos Vigilantes da Natureza do Parque Natural do Vale do Guadiana.No RIAS, a ave foi examinada pela equipa veterinária, tendo sido detetados vários ferimentos. "Devido às lesões encontradas, foi realizado um exame radiológico, em que foi possível observar dois projéteis de caçadeira (no crânio e no tórax), sendo que um terceiro projétil terá atravessado a asa", a qual também ficou ferida, esclareceu fonte do RIAS.Foi colocada "uma tala e uma ligadura na asa em questão", revelou, adiantando que a ave foi depois levada para "uma instalação interior para ser vigiada de perto na fase mais crítica". Foi ainda administrado antibiótico para prevenir infeções. Atualmente, o gavião, uma espécie considerada vulnerável e protegida em Portugal, apresenta melhorias e está em instalações exteriores. Vai fazer fisioterapia, para recuperar.