Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falcão-peregrino baleado encontra-se a recuperar em Olhão

Ave de rapina tinha chumbo junto à cauda e infeção.

Por Ana Palma | 09:46

Um falcão-peregrino vítima de um tiro está a ser tratado e recuperado no RIAS - Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens, em Olhão.



De acordo com o RIAS, a ave de rapina chegou àquele centro no início deste mês. Após realização de raio-x "foi possível observar a existência de um chumbo junto à cauda, o que confirma a tentativa de abate a tiro deste animal protegido. Apresentava ainda uma inflamação numa asa, provavelmente em consequência do disparo", esclareceu.



"O falcão-peregrino que nos chegou possui uma anilha, permitindo saber que há 12 anos foi anilhado na Lapónia Finlandesa, a cerca de 3600 km de onde foi encontrado, perto de Beja", revelou o centro, adiantando que, "apesar da grande viagem que fez, no nosso País não teve a melhor receção". Isto porque o falcão foi atingido a tiro em Portugal e "foi encontrado bastante debilitado".



A ave foi levada para o RIAS por vigilantes da natureza do Parque Natural do Vale do Guadiana (PNVG). Os autores de tentativas de abate desta espécie incorrem em crime.



O falcão peregrino é o animal mais rápido do Mundo. O seu voo picado pode atingir até 300 km/h quando está a perseguir outras aves, das quais se alimenta. Distribui-se por todos os continentes (exceto a Antártida) e realiza longas migrações para sul no inverno. Em Portugal pode ser encontrado todo o ano, mas é difícil de observar pois evita zonas com muita atividade humana.