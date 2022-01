Um militar da GNR, atualmente aposentado, começou esta sexta-feira a ser julgado no Tribunal de Coimbra por agredir e ameaçar a mulher ao longo de dezenas de anos. O homem, de 65 anos, é reincidente tendo já sido condenado por violência doméstica. No entanto, refere a acusação, “continuou a exercer violência, a negligenciar a sua mulher e a beber bebidas alcoólicas em excesso”.





O despacho descreve vários episódios de agressões, ameaças e insultos. Mesmo depois de terem sido aplicadas medidas de coação no âmbito do anterior processo, nomeadamente de proibição de adquirir armas, o arguido passou a ameaçar a mulher com uma faca e um bastão. Está acusado de violência doméstica, coação agravada e detenção de arma proibida.