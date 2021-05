Homem que ameaçou derrubar casa da mulher com motosserra em Santo Tirso fica em prisão preventiva

Um homem de 47 anos ficou em prisão preventiva por suspeita de violência doméstica em Santo Tirso, após ter ameaçado derrubar a porta de casa da mulher e dos filhos com uma motosserra, revelou esta sexta-feira a GNR.

"No último episódio de violência, o agressor, munido de um motosserra e de uma faca, ameaçou derrubar a porta da habitação, deixando a vítima e os filhos menores aterrorizados, motivos que levaram à sua detenção", descreve a GNR em comunicado.

O suspeito, de 47 anos, que a Guarda identifica como "habitual consumidor de bebidas alcoólicas e com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, ofensas à integridade física e condução sob o efeito do álcool, terá agredido, injuriado e ameaçado de morte a esposa de 45 anos, com quem vivia há 23 anos".

"Em 2020, o agressor já havia sido condenado a afastamento e proibição de contacto, controlado por pulseira eletrónica, tendo desobedecido e sido posteriormente condenado a prisão domiciliária, numa outra casa que não aquela onde reside a esposa", revelou à Lusa fonte da GNR.

Assinala a Guarda que, apesar das medidas aplicadas anteriormente, "o agressor manteve os comportamentos violentos, reiterando as ameaças de morte à vítima, bem como ameaças de destruição e incêndio da habitação".

O detido foi presente na quinta-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, conclui a GNR.