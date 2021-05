Homem detido por agredir e ameaçar de morte mulher em Vila Nova de Gaia

A GNR deteve um homem, de 59 anos, em Vila Nova de Gaia, esta terça-feira, por violência doméstica.



A detenção aconteceu na sequência de uma investigação que decorria há algum tempo.





O suspeito, consumidor de bebidas alcoólicas, injuriava, ameaçava de morte e agredia física e psicologicamente a vítima, de 55 anos, com quem estava casado há mais 25 anos.Segundo a GNR, os episódios de violência eram recorrentes, mas a vítima "desistia do procedimento criminal, em virtude de o agressor ser emigrante e ter de regressar ao país onde trabalhava".No entanto, nos últimos meses, o agressor decidiu ficar em Portugal, e as discussões e conflitos tornaram-se ainda mais frequentes.A GNR explica que, no início de maio, "a vítima, aterrorizada, fugiu de casa após um ataque de fúria do agressor, tendo este praticado injúrias, ameaças de morte e agressões físicas".Perante o escalar dos episódios de violência, o agressor acabou detido e foi presente ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório judicial.Ficou obrigado ao afastamento e proibição de permanecer na casa de família, proibido de contactar com a mulher e com o filho por qualquer meio ou forma e de se aproximar dos locais habitualmente frequentados pela vítima.O Juiz aplicou ainda como medida de coação a obrigatoriedade de tratamento de consumo de bebidas alcoólicas e proibição de se aproximar da vítima, num raio de 300 metros. Fica controlado por pulseira eletrónica.