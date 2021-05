A GNR deteve um homem, de 39 anos, por violência doméstica, esta quarta-feira, no concelho de Gondomar.A detenção aconteceu na sequência de uma investigação que já tinha levado à determinação pelo tribunal de proibição de contactos do agressor com a vítima – medida que não foi cumprida.Pelo facto de ter acesso fácil a armas de fogo, os militares fizeram uma busca domiciliária à casa do agressor, tendo apreendido uma arma, um bastão e diversas munições."Perante a gravidade dos factos e o escalar dos episódios de violência, o suspeito foi detido", diz o comunicado.Presente, esta quarta-feira, a primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, ficou em prisão domiciliária, controlado por pulseira electrónica, para além de ficar proibido de contactos com a vítima por qualquer forma ou meio.