GNR participa em operação internacional que pôs fim a rede criminosa internacional

A Guarda Nacional Republicana (GNR) participou, esta terça e quarta-feira, numa operação dirigida pela Procuradoria Europeia (EPPO), no Porto, que pôs fim à atividade de uma rede criminosa internacional que através de um esquema fradulento comercializou equipamentos eletrónicos em valores superiores aos 25 milhões de euros.De acordo com um comunicado da GNR, a operação nomeada de "Marengo Rosso" visava acabar com uma rede organizada internacional que se dedicava "à obtenção de vantagens patrimoniais ilegítimas através de um esquema fraudulento baseado em circuitos de faturação fictícios e simulação de negócios, concretizada na evasão e fraude ao IVA na comercialização de equipamentos eletrónicos".

Em Portugal foram executadas seis buscas a domicílios, carros, instalações de várias empresas, um escritório de contabilidade e em diversas localidades do distrito do Porto. Na sequência destas diligências os militares da Guarda apreenderam "diversa documentação" e equipamentos informáticos, cinco veículos e 3200 euros.

No âmbito das operações realizadas em Portugal foram constituídas arguidas duas pessoas, de 46 e 42 anos. Uma empresa a operar em território nacional foi indiciada da prática de "consubstanciar crimes de fraude fiscal qualificada, associação criminosa e branqueamento de capitais".

Esta operação decorreu simultaneamente em diversos Estados-membros da União Europeia (República Checa, Hungria, Itália, Luxemburgo, Portugal, Polónia, Eslováquia e Espanha) e foram empenhados 34 militares da Guarda pertencentes aos efetivos da Unidade de Ação Fiscal e dos Comandos Territoriais do Porto e Coimbra.