GNR perde rasto a carro apreendido

Militares investigam o que aconteceu a viatura que devia estar no parque da força policial.

Por Isabel Jordão | 09:51

A GNR de Santarém perdeu o rasto a um carro que estava guardado num parque, depois de ter sido apreendido a um homem, que foi detido em flagrante delito por tráfico de droga.



Estão em curso vários processos: um disciplinar ao cabo que tinha a responsabilidade de garantir a guarda do carro, e outro criminal, para apurar em que circunstâncias é que o carro desapareceu do parque da GNR.



Segundo fonte oficial da GNR, uma das hipóteses é o carro ter integrado um lote de viaturas perdidas a favor do Estado e que foram enviadas para abate.