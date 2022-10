GNR procura homem que está desaparecido desde domingo em Fafe

Júlio Pereira Barroso, de 48 anos, está desaparecido desde o passado desde o passado domingo. O homem foi visto, pela última vez, em Fafe, por um familiar."Estamos a trabalhar no sentido de encontrar esta pessoa", disse, ao, fonte próxima da GNR.Júlio Pereira Barroso, natural de Vieira do Minho, quando foi visto pela última vez, vestia calças de ganga azuis escuras e um kispo preto com capuz.Qualquer informação deve ser comunicada à GNR de Fafe (253 490 890) ou ao Comando Territorial de Braga (253 203 030).