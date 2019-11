GNR que levava vida de luxo com burlas a idosos fica em preventiva

Vai aguardar julgamento em prisão preventiva o militar da GNR de Guimarães suspeito de burlas a idosos para manter uma vida de luxo.



Sérgio Ribeiro, de 33 anos, conheceu as medidas de coação ao início da tarde desta sexta-feira e foi levado para a cadeia. A mulher do guarda, a advogada e candidata a juíza, Soraia Ribeiro, de 31 anos, fica em liberdade, mas está proibida de se ausentar do país e de se deslocar ao tribunal de anta maria da feira, onde estava a realizar o estágio para ser juíza, bem como o CEJ – Centro de Estudos Judiciários.





O pai do guarda, que era quem pedia o dinheiro às vítimas, também foi libertado. O reformado e a nora estão proibidos de se ausentar do país, têm de entregar os passaportes, e não podem contactar entre eles.

Os arguidos são suspeitos de burlas de milhares de euros e branqueamento de capitais. Foram detidos na segunda-feira numa operação da PJ de Braga. Ao casal foram apreendidos dois BMW topo de gama, dezenas de peças de vestuário e acessórios de luxo no apartamento duplex onde viviam na cidade de Fafe.



Na internet exibiam fotografias das diversas viagens dispendiosas que realizavam.