Foi esta sexta-feira publicado, em ‘Diário da República’, um despacho assinado pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e que atribui à GNR uma percentagem dos lucros dos autos aduaneiros e fiscais que os militares emitem.





De acordo com o documento, desde o início de 2022 que a tutela permite que a GNR receba 15% de cada contraordenação aduaneira e 10% de cada contraordenação fiscal que for detetada no trabalho normal de patrulhamento ou de investigação. Os militares autuantes recebem, também eles, uma parte.