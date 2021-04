GNR recupera material roubado avaliado em 120 mil euros no Porto

O grupo, agora desmantelado pelas autoridades, é responsável por dezenas de assaltos a estabelecimentos comerciais, armazéns de distribuição alimentar e do setor têxtil nos distritos do Porto e de Braga.

No total foram apreendidos milhares de produtos, entre caixas de garrafas com bebidas alcoólicas, eletrodomésticos e roupa, avaliados em 120 mil euros.

A investigação já decorria há cerca de quatro meses. O material foi encontrado pelas autoridades nas 24 buscas realizadas, 10 a casas e 14 a armazéns e viaturas, no Porto, Arcozelo, Alfena e Paços de Ferreira.

Foram constituídos arguidos oito homens, com idades entre os 22 e os 45 anos.

A operação contou com a participação do Núcleo de Investigação Criminal de Amarante e de Penafiel, do Destacamento de Intervenção do Porto e com o apoio da PSP.