GNR recupera peças em ouro de 5 mil euros em Lisboa e no Porto

A GNR recuperou, nos distritos do Porto e de Lisboa, várias peças em ouro com um valor estimado de 5 mil euros, na sequência de uma investigação iniciada há cerca de três meses, revelou esta sexta-feira.

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto da GNR conta que, através do Núcleo de Investigação Criminal de Matosinhos, recuperou, na quarta-feira, "diversas peças em ouro" furtadas e identificou duas suspeitas.

"No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de três meses por diversas burlas e furtos ocorridos no concelho da Maia, os militares da Guarda realizaram diversas diligências policiais que culminaram na identificação de duas mulheres, de 30 e 37 anos", refere a GNR.

Segundo esta força de segurança, "as mulheres, uma residente no Porto e outra em Lisboa, dedicavam-se à prática de burlas, de furtos e de roubos, com o objetivo de obterem ilicitamente objetos em ouro para penhorar ou colocar à venda".

"No seguimento da ação policial, foram realizadas duas buscas domiciliárias, uma no Porto e outra em Lisboa, tendo sido possível recuperar 13 peças em ouro. As suspeitas foram constituídas arguidas e os factos remetidos para o Tribunal Judicial da Maia", indica ainda o comunicado da GNR.