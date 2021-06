GNR resgata cinco cães mal nutridos e sem condições de higiene em Benavente

Cinco cães com sinais de maus-tratos foram resgatados pelo Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Coruche, esta segunda-feira. A informação foi avançada pela GNR através de comunicado enviado esta quarta-feira e dava conta que a ação de fiscalização ocorreu após receberem várias denúncias para as condições sanitárias em que aqueles animais eram mantidos.



"Os militares da Guarda detetaram cinco canídeos, nitidamente mal nutridos, com falta de cuidados veterinários, e sem condições de higiene e sanitárias. Dos cinco animais, apenas um possuía identificação eletrónica, tendo todos sido recolhidos e encaminhados para as instalações do Canil Municipal de Benavente", lê-se na nota.

No decorrer da ação foram identificados dois homens, de 25 e 31 anos, por maus-tratos a animais de companhia. Foram ainda elaborados 28 autos de contraordenação relacionados com a falta de licença de detenção, identificação eletrónica e vacinação antirrábica.