GNR resgata lontra-europeia que estava presa num tanque de água

Uma lontra-europeia que estava presa num tanque com água, no concelho de Arraiolos, foi resgatada na sexta-feira por militares que a devolveram ao seu habitat natural, anunciou este sábado a GNR.

Alertados para a situação, os miliares do Comando Territorial de Évora, através do Núcleo de Proteção Ambiental, deslocaram-se ao local e encontraram a lontra-europeia (Lutra lutra) aprisionada no tanque, de onde não conseguia sair sozinha.

Depois das diligências necessárias para a resgatar, os militares verificaram que "a lontra estava bem de saúde, sem ferimentos visíveis, tendo sido de imediato devolvida ao seu habitat natural", refere a GNR em comunicado.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de situações de âmbito ambiental.

Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.