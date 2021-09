Homem constituído arguido por maus tratos a animais em Vila Nova de Gaia

A GNR constituiu arguido um homem, de 49 anos, por maus tratos a animais de companhia, no concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, e resgatou quatro cães, anunciou esta quinta-feira esta força de segurança.

"No âmbito de uma investigação por maus-tratos a animais de companhia, os militares da Guarda desenvolveram diversas diligências que culminaram com o cumprimento de um mandado de busca domiciliária, com a identificação do suspeito e com o resgate de quatro cães", refere o Comando Territorial do Porto da GNR, em comunicado.

Os animais foram encaminhados para a Plataforma de Acolhimento e Tratamento Animal (PATA) do município de Vila Nova de Gaia, para avaliação médico-veterinária e posterior adoção.

O homem foi constituído arguido e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia.

A ação, que decorreu na segunda-feira, contou com o reforço do Núcleo de Proteção Ambiental de Vila Nova de Gaia e com o apoio da Autoridade Veterinária e da Plataforma de Acolhimento e Tratamento Animal do município de Vila Nova de Gaia.

"A Guarda Nacional Republicana tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de eventuais situações de maus-tratos ou abandono. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas", lê-se ainda no comunicado da GNR.