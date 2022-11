GNR salva homem de asfixia em Ponte da Barca

Um militar da GNR de Ponte da Barca salvou um homem, de cerca de 60 anos, que se engasgou durante uma refeição e que ficou com grandes dificuldades em respirar, durante a manhã desta quarta-feira.

Tudo aconteceu no Bairro Social de Agrelos, que fica próximo do posto da GNR. Ao que o CM apurou, o militar, Nelson Coelho, natural de Arcos de Valdevez, foi chamado por um popular e dirigiu-se, a correr, à habitação da vítima. Com recurso à manobra de Heimlich, conseguiu rapidamente desimpedir as vias respiratórias do morador, que ainda foi assistido no local pelo INEM, mas não necessitou de tratamento hospitalar.