GNR suspeito de burlas libertado com caução de 20 mil euros

Sérgio Ribeiro, o militar da GNR de Fafe que estava em prisão preventiva desde novembro do ano passado, regressou esta sexta-feira a casa. O prazo de seis meses legalmente previsto para que o Ministério Público deduzisse acusação contra o guarda, a mulher, juíza estagiária no Tribunal de Santa Maria da Feira, e o pai do guarda, um reformado de 75 anos, terminou esta sexta-feira. Por isso, o Tribunal foi obrigado a libertar o alegado cabecilha ...