GNR trava duas festas ilegais com 700 pessoas em Setúbal

A GNR de Setúbal travou este fim de semana duas festas ilegais com mais de 700 pessoas, em Palmela e Almada, que desrespeitavam as medidas impostas no âmbito do combate à pandemia.A primeira festa, na madrugada de dia 5, aconteceu em Vale de Touros, Palmela. Os militares foram alertados para a festa em causa e deslocaram-se ao local constatando a presença de 600 pessoas.O promotor da festa foi identificado e as pessoas dispersaram. As medidas em incumprimento era a presença de uma pista de dança em funcionamento, a falta do uso de máscaras e falta de cumprimento do distanciamento. Também não havia licença especial de ruído.A segunda festa travada pelos militares ocorreu na noite do mesmo dia no Monte da Caparica, em Almada. Esta realizava-se no interior de uma garagem onde se encontravam 100 pessoas em pleno desrespeito das medidas vigentes no âmbito da pandemia.Foram elaborados os respetivos autos de contraordenação e a festa encerrada. Foi ainda detetada e apreendida uma pistola de alarme modificada, de calibre 6,35mm, abandonada no local, com uma munição, bem como duas facas.