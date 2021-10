GNR vai formar 327 novos guardas a partir de segunda-feira

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai formar a partir de segunda-feira e durante oito meses 327 novos guardas, elevando para 772 o número de formandos incorporados este ano na sua escola, informou este domingo a corporação.

Trata-se do quarto de cinco cursos de guardas provisórios lançados em 2021 pela GNR, estando previsto ainda um quinto, todos com realização no Centro de Formação da Figueira da Foz da Escola da Guarda.

Dos 327 guardas provisórios que entram agora em formação, 58% têm idades entre os 20 e os 24 anos, 49% cumpriram serviço militar, 10% têm formação académica superior e 10% são mulheres, indica um comunicado da GNR.