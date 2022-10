“Gostava que na Europa os contratos dos treinadores fossem públicos”: Rui Pinto sobre divulgação do contrato de Jesus

O 'pirata informático' é suspeito de ter espiado quase 500 alvos. É arguido num novo processo, aberto em 2019, que nasceu de uma certidão extraída do caso ‘Football Leaks’.



O alegado 'pirata informático' avançou com uma queixa contra o Estado português por violação do direito a um processo equitativo. Em causa está a reunião entre a procuradora e os inspetores da Polícia Judiciária após o início do julgamento do caso ‘Football Leaks’ para "afinar a estratégia" de inquirição com os investigadores.



Ao minuto Atualizado a 17 de out de 2022 | 11:33

10:52 | 17/10 “Luís Filipe Vieira não gostava do modelo de negócio da Doyen Sport", revela Rui Pinto Rui Pinto começou a investigar a Doyen Sport - fundo de investimento que negoceia jogadores -, em 2015, na Hungria, onde vivia na altura. Primeiro começou por investigar a Doyen capital "para ir à origem".



Segundo revela, as primeiras tentativas de acesso aos computadores da Doyen capital não foram bem sucedidas. A partir deste momento foi um amigo de Rui, que vivia em Londres, que tentou aceder aos ficheiros. A partilha de informações com o 'pirata informático' só acontecia caso as informações desvendadas fossem interessantes.



Rui Pinto revelou que o seu objetivo era apenas garantir uma caixa de correio para onde eram enviadas as informações.



Quando questionado pela juíza se tinha interesse na doyen sport, porque o acesso a doyen capital, o 'pirata' respondeu: "Para saber de onde vinha o dinheiro e o investimento". ""Estamos a falar de offshores complexas que funcionam para enganar", acrescenta.



O 'pirata' revela ainda que "Luís Filipe Vieira não gostava do modelo de negócio da doyen Sport e de Nélio Lucas" porque "as cláusulas da doyen Sport mostravam bem que o clube ficava sempre a perder".



No processo Football Leaks, Rui Pinto é acusado de tentar extorquir entre 500 mil a um milhão de euros ao fundo Doyen.



"Todos estes contratos [da Doyen] tiveram enorme interesse público e serviram de base a muitos estudiosos de direito", diz Rui Pinto. "O principal objetivo era mostrar que estes contratos era ruinosos para os clientes", explica.