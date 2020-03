Governo decreta encerramento de todos os bares a partir das 21h até 9 de abril

O Governo decretou o encerramento de todos os bares em Portugal a partir das 21h deste sábado e até ao dia 9 de abril.



A decisão consta de um despacho conjunto assinado pelo ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e pela ministra da Saúde, Marta Temido, em consonância com a declaração de emergência de saúde pública declarada pela Organização Mundial da Saúde.





No documento, o Governo refere que a decisão tem como justificação fatores como a "situação epidemiológica a nível mundial", o "aumento de casos de infeção em Portugal" e a "necessidade de conter as possíveis linhas de contágio para controlar a situação epidemiológica" no país, entre outros.A medida adianta ainda que este período de encerramento noturno até dia 9 de abril pode ser estendido em função da evolução da situação epidemiológica do novo coronavírus.