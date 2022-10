Governo nega desvio de polícias para evitar fecho de esquadras

O ministro da Administração Interna voltou a desmentir, este sábado, a denúncia da Associação Sindical de Polícias (ASPP/ /PSP), que responsabiliza o ministro pelo desvio de agentes do programa Escola Segura para outras patrulhas para evitar o encerramento de esquadras."Quando eu ouvir algum elogio ao trabalho das forças de segurança por parte da ASPP/PSP irei considerar essas críticas", ironiza José Luís Carneiro, confrontado pelocom a denúncia de ausência de patrulhas do programa Escola Segura em escolas do Porto.