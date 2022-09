Governo promete novas medidas contra criminalidade depois do tiroteio no Almada Fórum

Depois do tiroteio que aconteceu na noite deste sábado, no Centro Comercial Almada Fórum, o Governo prometeu implementar novas medidas contra a criminalidade violenta em Portugal.A secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, disse ao Diário de Notícias que o Governo sabe "que há um aumento da violência" e que "as pessoas mais facilmente reagem com recurso a armas de fogo e armas brancas". Isabel Oneto, sublinhou que a situação está a ser avaliada pela Comissão de Análise Integrada da Delinquência Juvenil e da Criminalidade Violenta (CAIDJCV), tem como objetivo estudar a realidade atual e apresentar propostas, principalmente no que toca à severidade dos crimes.Segunda a responsável da Administração Interna, a comissão, que junta representantes das áreas da Justiça, Educação, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Saúde, forças policiais e especialistas em criminalidade, começou a trabalhar há cerca de três meses e a intenção do Governo passa por agir "à medida que forem surgindo propostas que possam ser tomadas de imediato".Um dos objetivos principais desta comissão é a análise da delinquência juvenil, que os dados revelam uma tendência de aumento, assim como um agravamento da violência dos crimes. Ao longo dos últimos meses foram noticiados vários incidentes de esfaqueamentos e tiroteios entre jovens.Quanto ao tiroteio no Almada Fórum, Isabel Oneto destacou que "o socorro, a polícia e os mecanismos de segurança do centro comercial tiveram uma reação imediata". O suspeito do crime já foi detido.