A Guarda Nacional Republicana vai abrir um processo de averiguações a alunos do curso de formação de guardas, em Portalegre, após terem surgido fotos nas redes sociais de um grupo deles com ar de gozo e as legendas "andam vocês a descontar e a deixarem de sair à noite para nos pagar o ordenado".A abertura do inquérito foi confirmada aopor fonte oficial do Comando-Geral da GNR.