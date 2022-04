No verão de 2020, uma jovem usou as redes sociais para demonstrar revolta com a intervenção da GNR no incêndio que matou 73 cães num canil ilegal da Agrela, Santo Tirso - a força de segurança foi então acusada de ter impedido o socorro (a zona estava muito perigosa). Chegou mesmo a recorrer aos insultos.









