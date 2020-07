Grávida dá facada à ex-amante do marido durante confrontos

Era alvo de ameaças por parte da ex-amante do marido. Esta não aceitava o fim da relação extraconjugal. A mulher, grávida de oito meses, envolveu-se numa rixa com a rival junto a casa, na zona das Olaias, em Lisboa, na terça-feira. Durante os confrontos físicos, usou uma faca e esfaqueou a rival no braço. Ambas foram transportadas para o Hospital de São José, onde receberam tratamento hospitalar.



Com medo de uma nova emboscada, a grávida pediu ajuda a um agente da PSP que se encontrava na unidade hospitalar. O polícia chamou um carro-patrulha para a escoltar.



