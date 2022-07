Grávida obrigada a fazer mais de 100 km chega ao hospital de Santarém com bebé morto na barriga

Mulher com mais de 38 semanas de gestação, ao perceber que a maternidade do Hospital de Abrantes estava encerrada, dirigiu-se ao hospital de Santarém, onde deu entrada já com o feto morto na barriga.Ao, o Hospital de Santarém confirmou que a mulher deu entrada nas urgências de obstetrícia, no entanto após ser observada pela equipa médica, foi diagnosticada com uma "morte fetal in uterus", o que significa que o feto já estava morto na barriga da mãe.A grávida, que reside em Vila de Rei, foi obrigada a fazer mais de 100 km para chegar ao hospital de Santarém. O caso aconteceu após o encerramento da maternidade do Hospital de Abrantes, que já abriu um inquérito após a mulher de 41 anos ter perdido o bebé. A distância entre Vila de Rei e Hospital de Abrantes é de 30.6 km, cerca de 28 minutos, e este seria o hospital mais próximo da sua residência. Como a maternidade estava encerrada, a mulher foi obrigada a percorrer mais de 100 km durante 1h40 para chegar até ao Hospital de Santarém.