Gritos e insultos na chegada dos arguidos: Arranca hoje o julgamento pela morte de Igor Silva

A mulher e filha de 'Orelhas' são arguidas no processo, mas por ofensas à integridade física. Estão acusadas de terem agredido uma jovem que tentou ajudar Igor.







10:15 | 15/02 Além dos arguidos, também os advogados já estão na sala de audiências.

10:13 | 15/02 Ana Isabel Fonseca Arguidos continuam a chegar Rui Costa, conhecido como ‘Dentinho’, e ‘Jonai’ chegam agora ao tribunal acompanhados das advogadas.

10:12 | 15/02 Filha de Marco 'Orelhas' provoca familiares de Igor Silva com careta ao entrar no tribunal A carregar o vídeo ...

10:03 | 15/02 Ana Isabel Fonseca Sessão com ligeiro atraso A sessão ainda não começou no Tribunal de São João Novo, no Porto.



Aguarda-se pela chegada de Carlos Rosa, conhecido por ‘Jonai’, e Rui Costa, que tem a alcunha de ‘Dentinho’.



O primeiro responde apenas por ameaça e o segundo está acusado de homicídio.



Há um grande reforço policial nos corredores do tribunal.

10:02 | 15/02 Julgamento pela morte de Igor Silva

Marco Orelhas, o filho Renato, o cunhado Paulo Cardoso e mais quatro arguidos começam a ser julgados pela morte de Igor Silva esta quinta-feira no Tribunal de São João Novo, no Porto.Ao chegarem ao tribunal, os arguidos foram recebidos com insultos pela mãe de Igor Silva, que gritou várias vezes: "Seus monstros".Igor Silva foi assassinado com 18 facadas junto ao Estádio do Dragão, no Porto, durante os festejos do título, em maio de 2022.