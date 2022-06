O mandado de busca domiciliária, assinado pelo juiz Carlos Alexandre, tem data de 6 de abril e foi realizado por elementos da Autoridade Tributária (AT) e pela PSP nesse mesmo mês. O objetivo foi recolher prova documental e informática da participação de Markos Leivikov, sogro do empresário Marco Galinha do Grupo BEL, num alegado esquema de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais num valor superior a dois milhões de euros.









Ver comentários