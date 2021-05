De repente, sentiu que um deles lhe encostava um objeto às costas, enquanto o ameaçava e os outros três o rodeavam, de forma a que “não resistisse ou se colocasse em fuga”. Exigiram-lhe o telemóvel e a carteira, que entregou, “com medo, face ao objeto que tinha encostado às costas e cuja natureza desconhecia”.







Segundo a acusação, os quatro ladrões fugiram logo após sacarem o telemóvel e carteira da vítima, cerca das 22h30, mas acabaram por ser intercetados por uma patrulhada PSP, não muito longe do local do crime. Foram detidos e presentes a tribunal no dia seguinte.



O juiz mandou-os em liberdade, com apresentações periódicas às autoridades na sua área de residência.