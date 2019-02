Um militar da GNR ao serviço no posto de Celorico da Beira, no distrito da Guarda, foi detido sob suspeita de ter abusado sexualmente de uma mulher de 45 anos que estava detida nos calabouços do posto, na noite de domingo para segunda-feira. Saiu em liberdade, após ter sido presente ao juiz e confessado que teve sexo com a mulher – ...

Exclusivos CM Este artigo é exclusivo para Assinantes Correio da Manhã ouAssine 1 mês por 1€. Se já é Assinante, faça o seu login Para ler TODOS OS EXCLUSIVOS CM de hoje por 0.60€ + IVA



ou

UTILIZE O Obtenha o seu código de acesso com uma simples chamada telefónica Assine agora o Correio da Manhã Digital (tal como é impresso em papel, veja exemplo Acesso integral ao Correio da Manhã ePaper

Acesso ilimitado a todo o site do Correio da Manhã.

Todos os exclusivos, opinião e análise da edição em papel. Saiba mais