Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guarda florestal da GNR caça assaltante no dia de folga

Turista irlandesa de 42 anos foi roubada na rua por esticão, em Portimão.

Por Ana Palma | 09:05

Uma turista irlandesa de 42 anos foi assaltada, por esticão, ao início da tarde de quinta-feira, em Alvor, Portimão. O assaltante, um jovem de 18 anos, acabou detido por um guarda florestal da GNR, bem como um cúmplice de 20.



Segundo o CM apurou, o alerta foi dado pelas 13h15. O guarda florestal, que presta serviço no Destacamento Territorial da GNR de Portimão, encontrava- -se fora de serviço e seguia na sua viatura, em Alvor, quando viu um homem a correr com uma mala de senhora nas mãos e uma mulher a correr atrás dele, aos gritos.



Apercebendo-se de imediato de que se tinha tratado de um roubo por esticão, de que a mulher era a vítima, o guarda florestal saiu do carro e perseguiu o suspeito, acabando por o intercetar e imobilizar, com o auxílio de um popular que se encontrava no local. A mala roubada foi de imediato recuperada e devolvida à sua legítima proprietária. Continha 50 euros, documentos e um telemóvel, soube o CM.



Nas diligências entretanto desenvolvidas, a GNR apercebeu-se de que o assaltante estava acompanhado por um cúmplice de 20 anos, seu familiar, que tinha ficado no interior de uma viatura, pronto a dar apoio ao primeiro. Ao aperceber-se de que este tinha sido intercetado pelo guarda florestal, abandonou o local mas regressou pouco depois, tendo sido identificado e constituído arguido pela GNR.



O assaltante foi detido e vai ser esta sexta-feira apresentado ao Tribunal de Portimão, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.